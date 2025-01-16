İsrail’den alçak operasyon! Türkiye’nin hamleleri çileden çıkardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın, üzerinde önemle durduğu meselelerden biri de Suriye'ydi.'SURİYE'NİN TEKRAR İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'Başkan Erdoğan, 'Suriye'yi tekrar istikrarsızlığa ve kaosa sürükleme girişimlerine, yeni Şam yönetimiyle birlikte asla müsaade etmeyeceğiz. İsrail başta olmak üzere Suriye topraklarına ve halkına saldıran güçlerin de, bu mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkese etkisi menfi olacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KAFASINI KISA SÜREDE EZERİZ'Başkan Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti: 'Herkes bölgeden elini çeksin; biz Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ'ın da, YPG'nin de, diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz. Allah'ın izniyle bu yapabilecek kudrete ve kuvvete fazlasıyla sahibiz.'BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLI DURUŞU SİYONİSTLERİ PANİKLETTİBaşkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası işgalci İsrail endişelendi. Siyonist rejimin dışişleri bakanlığı işgalci tavrını hiçe sayıp küstah açıklamalarda bulundu. Bakanlık X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 'İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın işgal açıklamalarını tamamen reddediyor.' ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'NİN AKTİF DIŞ POLİTİKA HAMLELERİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİTürkiye'nin ayrıca dört bir yanındaki coğrafyada giriştiği başarılı dış politika adımları katil İsrail'i çileden çıkardı. Siyonist bakanlık şu sözlerle endişelerini dile getirdi: 'Suriye'deki (ve Kuzey Kıbrıs, Libya ve Orta Doğu'daki diğer bölgelerdeki) saldırgan emperyalist aktör Türkiye'nin kendisidir.'SİYONİSTLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN ALÇAK SÖZLERKişi kendinden bilir düşüncesiyle hareket eden İsrail kendi emperyalist dış politikasını görmezden geldi. Küstah açıklamalarla yetinmeyen Siyonist bakanlık, Başkan Erdoğan'a karşı haddini ziyadesiyle aşan ifadeler kullandı.Başkan Erdoğan'ın duruşu karşısında paniğe kapılan bakanlık, 'Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gereksiz tehditlerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz. İsrail Devleti, sınırlarını her türlü tehditten korumak için harekete geçmeye devam edecektir.' ifadelerini kullandı.