Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 468 gündür sürdürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 188 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi.