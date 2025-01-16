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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi

İsrail'in soykırım yarattığı Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi
Ekleme: 16.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:41 / Editör: Edin Uslu
Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 468 gündür sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 188 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 46 bin 788'e yükseldi