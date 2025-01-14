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Beyaz Gazete
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Samsun'da akıllara durgunluk veren olay

Marketten 500 paket sigara ve 90 bin lira çalan hırsızlık şüphelisinin, dükkanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 14.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:49 / Editör: Atilla Özbir
Samsun'da akıllara durgunluk veren olaySamsun'da ilginç bir olay yaşandı.

Polis ekipleri, 1 Ocak saat 22.00 sıralarında, İ.B.T.'nin, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'ndeki marketinden 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt cihazı ve POS cihazının çalındığını ihbarıyla çalışma başlattı.

Ekipler, incelemelerinde İ.B.T. ile güvenlik kamera kayıtları arasında çelişki gördü.

Samsun'da akıllara durgunluk veren olay

'KASTEN' HIRSIZLIK

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, marketin arkasındaki duvarın kırıldığını, çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını ve iş yerinin dağıtılıp, kasten hırsızlık izlenimi yapıldığını belirledi.

İTİRAF ETTİ

Görüntülerde, arka duvardan girip olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp araca binip kaçan şüphelinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, sigorta şirketinden tazminat almak için olayı kurguladığını itiraf etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İ.B.T.'nin sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettiği de ortaya çıktı. Şüphelinin marketten çıkıp kaçtığı anlar ise başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da akıllara durgunluk veren olay