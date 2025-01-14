Fabrika gibi imalathane… 11 milyon uyuşturucu hap buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir'de 'Fabrika' gibi uyuşturucu madde imalatı yapılan bir adrese baskın düzenledi. 11 milyon 250 bin uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan makineler ve malzemeler ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 11 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Doköz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu, imalathaneye giderek ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan makine ve malzemeleri inceledi.