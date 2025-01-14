Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı

ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı. Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi. Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangınının henüz yüzde 14'ünün, Eaton'daki yangının ise yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği, yeniden dönmesi beklenen şiddetli rüzgarların ise yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği kaydedildi.Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Newsmax haber ajansına verdiği röportajda, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü söyledi. 20 Ocak Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Trump, "Los Angeles ile bazı şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.Trump, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi için kendine yapılan daveti kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.ABD'de, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar sonrası ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı şekilde yükselttiği bildirildi. BBC'nin habere göre, Los Angeles'taki yangınlar sebebiyle yerlerinden olan binlerce insan yüksek kira ve otel ücretleriyle karşı karşıya kalıyorLos Angeleslı emlak kralı Jason Oppenheim, California eyaletinin "fiyat yükseltme" karşıtı yasalarına rağmen, ev sahiplerinin, piyasanın çok üzerinde kira talep ettiklerini söyledi.Oppenheim, daha önce aylık 13 bin dolar kira istenen mülke, bir müşterinin "altı ay peşin ödemeli, aylık 20 bin dolar" teklif ettiğini ancak ev sahibi 23 bin dolarda ısrar ettiğini ifade etti. California'daki önleyici yasalara rağmen bölgedeki felakettin ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini anlatan Oppenheim, "Bu durumdan faydalanmanın zamanı değil." diye konuştu.Los Angeles yetkilileri ise orman yangını mağdurlarını dolandırarak ya da soyarak felaketten "yararlanan" kişilerin yargılanacağı uyarısında bulundu. California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı olarak yükselttiğinin farkında olduklarını belirterek, "Bunu yapamazsınız. Bu bir yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecek bir suçtur." diye konuşmuştu.Öte yandan, yangınların devam ettiği Los Angeles'ta ev kiralarındaki yasa dışı fiyat artışlarının yanında, hırsızlık ve dolandırıcılık vakaları da sık görülmeye başlandı. Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, dün yaptığı açıklamada, özellikle yardım bağışları konusunda çok sayıda dolandırıcılık yaşandığını ifade ederek, vatandaşları yetkili sivil toplum örgütlerini bulmaları konusunda uyarmıştı.Luna, yangınlar sırasında şu ana kadar aralarında itfaiyeci gibi davranarak girdiği evi soyan bir kişinin de bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yakalandığını söylemişti.Los Angeles'ta devam eden yangınlardaki "su yetersizliği" tartışmalarının ardından, İsrail'e desteği nedeniyle tepki çeken Amerikalı Resnick ailesi, tarım için bölgedeki su kaynaklarını kullandıklarına ilişkin sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.Stewart ve Lynda Resnick'e ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olarak biliniyor. Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapan Resnick ailesi, şirketleri aracılığıyla California'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olarak dikkati çekiyor. California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirket bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriliyor.Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.Ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor.Bu kapsamda, önceden eyalet yönetimine ait olan Kern Water Bank'in birkaç özel şirkete geçtiği ve bunların arasında Resnick ailesinin şirketinin de yer aldığı öne sürülüyor. Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyorSosyal medya kullanıcıları, su yetersizliğinden Resnick ailesini sorumlu tutarak, "Zengin bir aile, Wonderful Company aracılığıyla tarım yapmak için tüm suyu stokluyor." şeklinde aileyi eleştirdi.Kullanıcılar, Los Angeles'taki itfaiyecilerin sokaklarda yer alan yangın musluklarından bir damla su dahi alamadığını işaret ederek, Resnick ailesini "tarım imparatorlukları için şehirlerin tamamından daha fazla su kullanmakla" suçladı.Daha önce de İsrail'e desteğiyle gündeme gelen Resnick ailesinin, yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağladığı biliniyor. Aile, vakıfları aracılığıyla, 2022'de İsrail'deki bir üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.Resnick ailesinin su kaynaklarını özelleştirmesi 10 yılı aşkın bir süredir büyük bir eleştiri konusu haline geldi. Eyaletin siyasi sistemini, su kaynakları özelleştirmek için başarılı bir şekilde manipüle ettiği yıllardır dile getirilmeye çalışılsa da ana akım ABD medyasının yıllardır bu haberleri hasır altı ettiği ortaya çıktı.2018 yılında yayınlanan haberlerde, "Resnick ailesinin sahibi olduğu Wonderful Company çiftliği, Los Angeles şehrinin tamamından daha fazla su tüketiyor. Bu ailenin işleri destansı boyutlarda bir soyguna dayanıyor. Resnicklerin faaliyeti çok yakında bölgedeki tüm aile çiftliklerini iflas ettirecek ve Amerika'nın batı kıyısındaki en büyük nehir ağzındaki yaşamı kitlesel yok oluşa doğru itecek" ifadeleri yer alıyor.Öte yandan 10 yıl öncesine dayanan haberlere göre Resnick ailesinin Siyonist lobisine akıttıkları kaynaklar, yıllardır biliniyordu. Ailenin rekor miktarlarda "bağış" yaptığı yerler arasında Washington'daki radikal İsrail yanlısı düşünce kuruluşları, Amerikan Yahudi Komitesi ve Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü (WINEP) de dahil.