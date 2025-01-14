Bir telefon devri daha kapandı! Ünlü marka piyasadan çekildi

Bir dönem milyonların kullandığı o telefon markası piyasadan çekilme kararı şaşırttı. Koca bir devrin kapanmasına neden olan karar sonrası bakın hangi telefon markası piyasadan çekildi.

Bir dönem tüm dünyanın gözdesi olan Nokia'nın aldığı karar piyasada şaşkınlık yarattı. Akıllı telefon piyasasına giren Nokia kısa süre içinde bu defteri kapatmaya karar verdi.HMD Global, Nokia akıllı telefonların artık üretilmeyeceğini duyurdu. Alınan üretim durdurma kararının ardından sektörde büyük yankı uyandırdı.Alınan bu kararın ardından telefon tarihinde bir devir resmen sona ermiş oldu.2017 yılında Nokia 6'yı tanıtarak iddialı bir şekilde geri dönüş yapan marka, yeterli ilgiyi görmediği için rakiplerin çok altında kaldı.Rakiplerinin altında kalmasının ardından 2024'ün başında HMD, Nokia Mobile Twitter hesabının adını değiştirdi ve görsel kimliğini yeniledi. Böylece akıllı telefon işine son vereceğinin sinyalini yollamıştı.Bunun öncesinde Nokia, geçmişte Microsoft'un çatısı altındayken akıllı telefon dünyasında yarışta geride kalmıştı. 2017'de Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan marka, bugüne kadar çoğunlukla giriş seviyesi telefonlar üretmişti.