Hakan Fidan Suudi Arabistan'a gidiyor

Türkiye Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki geleceği belirlemede önemli bir rol üstleniyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'daki temaslarının ardından Orta Doğu'nun çeşitli ülkeleriyle görüşmelerini sürdürüyor.Bu kapsamda Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni(BAE) ziyaret edecek.Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak.Bölgesel meselelerin ele alınacağı toplantıda, Suriye ile ilgili kritik gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.Bakan Fidan’ın katılacağı bu toplantı, 14 Aralık 2024'te Ürdün’ün Akabe şehrinde yapılan aynı konulu toplantının devamı olarak gerçekleştirilecek.Bu önemli zirveye, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve diğer bölgesel aktörlerin dışişleri bakanları katılacak.Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin de toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye’deki istikrarın sağlanması için atılacak adımlar ele alınacak.Fidan’ın, ülkesinin Esad sonrası Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda, bölgesel işbirliği ve angajman temelli yaklaşımını vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunarak, bölücü terör örgütlerine karşı alınacak tedbirlerin altını çizeceği belirtiliyor.Fidan, ayrıca Suriye'nin yeniden imarı için sistematik ve tutarlı adımların önemine değinecek ve Suriye’ye yönelik yaptırımlara getirilen muafiyetlerin kapsamının genişletilmesini teşvik edeceği öngörülüyor.