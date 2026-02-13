Meteoroloji Uyardı! Sarı Kodlu Uyarı...

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz'de, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAYDIN °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.ADANA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli, Kayseri'nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) bekleniyor.ANKARA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS °C, 9°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.BOLU °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km /saat üzeri esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla Güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 2°CÇok bulutluMALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 9°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla güneyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı