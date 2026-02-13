O Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Teknoloji dünyasında alışılagelmişin dışında bir yol izleyen Nothing, 2026 stratejisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Carl Pei liderliğindeki şirketin bu yıl bir amiral gemisi yerine “a” serisine odaklanacağını açıklamasının ardından, serinin yeni yıldızı Nothing Phone (4a) ilk kez performans testlerinde boy gösterdi. Geekbench listelerinde ortaya çıkan veriler, hem cihazın kalbindeki yeni işlemciyi hem de Nothing'in orta segmentte çıtayı ne kadar yükseğe koyacağını netleştiriyor.Geekbench AI veri tabanında “Nothing A069” model numarasıyla görülen cihaz, “Volcano” kod adlı bir anakartla listelenmiş durumda. Bu kod adı, Qualcomm'un merakla beklenen Snapdragon 7s Gen 4 yonga setine işaret ediyor. Sızıntılara göre bu işlemci, performans ve verimlilik dengesini koruyan sekiz çekirdekli bir mimariye sahip.İşlemcinin detaylarına indiğimizde; 2.71 GHz hızında çalışan bir adet “Prime” çekirdek, 2.40 GHz hızında üç adet performans çekirdeği ve 1.80 GHz hızında dört adet verimlilik çekirdeği bizi karşılıyor. Grafik tarafında ise Adreno 810 GPU birimi eşlik ediyor.Bu donanım kombinasyonu, selefi Phone (2a) veya sızdırılan (3a) modellerine kıyasla özellikle yapay zeka ve oyun performansında ciddi bir sıçrama vaat ediyor. Geekbench AI testlerinde alınan 1265 puanlık kuantize (quantized) skor, Nothing'in yeni nesil Nothing OS içerisinde sunacağı yapay zeka özelliklerinin bu cihazda ne kadar akıcı çalışacağının da bir kanıtı.Sızıntının en şaşırtıcı yanlarından biri, test edilen ünitenin 12 GB RAM ile donatılmış olması. Orta segment bir cihaz için oldukça cömert olan bu kapasite, Nothing'in performans konusundaki tavizsiz tutumunu gösteriyor.Ancak cihazın sadece performansıyla değil, yazılım güncelliğiyle de öne çıkması bekleniyor. Geekbench verileri, cihazın kutudan Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 ile çıkacağını doğruluyor. Bu durum, Phone (4a)'yı piyasadaki en güncel Android deneyimini sunan ilk orta segment cihazlardan biri yapabilir.Sadece işlemciyle sınırlı kalmayan sızıntılar, cihazın fiziksel özelliklerine dair de önemli ipuçları veriyor. Nothing'in resmi paylaşımları; siyah ve beyazın yanına mavi, sarı ve pembe gibi canlı renk seçeneklerinin ekleneceğini işaret ediyor. Tasarım tarafında şeffaf arka kapak ve Glyph arayüzü korunsa da, daha rafine ve belki de farklı bir kamera dizilimi bizi bekliyor olabilir.Teknik detaylar arasında 5.100 mAh – 5.200 mAh civarında bir batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Ayrıca cihazın UFS 3.1 depolama birimiyle gelecek olması, veri okuma ve yazma hızlarında amiral gemisi standartlarına yaklaşılacağını gösteriyor. Ekran tarafında ise 120Hz yenileme hızına sahip, düz bir OLED panel beklentisi hakim.Nothing Phone (4a) ve muhtemel “Pro” kardeşinin, Mart ayının başında Barcelona'da düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) 2026 kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor. Tahmini fiyatlar ise standart model için 475 dolar, Pro model için ise 540 dolar civarında seyrediyor.