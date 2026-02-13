OnlyFans Operasyonu! 8 İlde Gözaltılar...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 'TCK 282' (Suç Gelirlerini Aklama) ve 'TCK 226' (Müstehcenlik) suçlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı.Yapılan incelemelerde, bir özel içerik paylaşım platformu olan Onlyfans'a 07.06.2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği belirlendi. Ancak platforma, IP adresi değişikliği yöntemiyle erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, yasağa rağmen kullanıcıları platforma yönlendirmek amacıyla herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.Ekiplerce yapılan dijital analizlerde; etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği, bu içeriklere ise özel platform ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişimin teşvik edildiği saptandı. Yapılan paylaşımlarla hem yasa dışı erişimin özendirildiği hem de elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.