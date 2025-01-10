Masterchef'te ilk finalist kim oldu? İşte o isim...

MasterChef Türkiye’de final heyecanına adım adım yaklaşılıyor. Büyük finale günler kala “Masterchef’te ilk finalist kim oldu” sorusu programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Rekabetin en üst seviyeye çıktığı yarışmada, finale kalan iki yarışmacı şampiyonluk için mücadele edecek.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef’te final için geri sayım başladı. Yarı finale kalan Onur, Semih, Eda ve Kerem finale yükselen ilk yarışmacı olmak için ter döktü.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye’de yarı final 10 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Eda, Semih, Onur ve Kerem arasında gerçekleşen heyecan dolu mücadelede, jüri üyelerinin oylarıyla Onur adını finale yazdıran ilk isim oldu.Heyecanın doruklara taşındığı Masterchef yarışmasında finale yükselen ilk yarışmacı Onur oldu. Masterchef ikinci finalisti ise 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümle netlik kazanacak.Sevilen yarışma MasterChef Türkiye, büyük finalini 11 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Yarışmada 9 Ocak tarihinde ilk finalist belli oldu. 10 Ocak’ta ise ikinci finalist netleşecek. Final bölümüyle izleyiciler büyük bir heyecan yaşayacak.