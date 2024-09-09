Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu tahmin raporuna göre, bugün birçok ilde yağış bekleniyor. İstanbul için ise, çarşamba ve perşembe günü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların; Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 33°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 36°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Batman ile Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık