İşgalciler Havadan Saldırdı! Bu Kez Lübnan...

Lübnan basınındaki haberlere göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Haberde, İsrail saldırılarında can kaybının olmadığı belirtildi.İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenledikten kısa süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceğini duyurdu. İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı hayatını kaybetti.