Türkiye'den Navtex! Yunanistan'a Flaş Uyarı...

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Ekleme: 19.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:27 / Editör: Erhan Şimşek
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayımladı. Bildiride, Ege'de 23 adanın kalıcı olarak askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı.

'ASKERİ FAALİYET YAPILAMAZ'

Bildiride, 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Navtex nedir?

'Navtex yayınlamak' denizcilik dilinde, NAVTEX (Navigational Telex) sistemi üzerinden uluslararası denizcilere bir duyuru göndermek anlamına gelir.