İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Şarkıları ve skandal ifadeleriyle sıkça gündeme gelen Mabel Matiz'in son şarkısı 'Perperişan'ın sözleri de büyük tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erişim engeli talebi sonrası bir hamle de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Türk toplumunun örf ve adetlerine aykırı şarkıları ve ifadeleriyle sıkça gündeme gelen Mabel Matiz'in son şarkısı 'Perperişan'ın sözleri de büyük tepki çekmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erişim engeli talebi sonrası bir hamle de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.Mabel Matiz'in skandal şarkısı sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı Matiz hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.