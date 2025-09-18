Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti! 'Yarın Atatürk Havalimanı'nda olacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılmak üzere yarın Atatürk Havalimanı'nda olacağını belirterek, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum.'