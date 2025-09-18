Bakan Kacır Teknofest'te müjdeyi verdi! 2026'da tamamlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ikinci gününde devam eden Teknofest'te çok önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Kacır, "İstanbul’da 5. Kez Teknofest gerçekleştiriyoruz. Çok farklı deneyim alanları var. Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına milli teknoloji hamlesini yayacağız. İstanbul bizim evimiz." ifadelerini kullandı.Bakan Kacır, "Burada gördüğünüz yenilikçi teknolojilerin yarıdan fazlası yapay zeka tabanlı tasarımlar. Gençlerimizin bu programlara muazzam ilgisi var. Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğu tüm alanlarda devam edecek. Çip tasarımlarını yerlileştirmeyi önceliklendirdik. Halihazırda çoğumuz uluslararası firmaların harita uygulamalarını kullanıyoruz. Ümit ediyorum ki kendi yolculuklarımızı yaparken kendi harita uygulamalarımızı kullanacağız. 2026 yılında tamamlamış olacağız. Biz her birimiz E-Nabız sistemini kullanıyoruz. Bu o kadar değerli ki… Bütün veriler aslında yapay zekanın yakıtı. Elbette kişisel verileri koruyarak yapay zeka projeleri geliştirdikçe güzel sonuçlar almak mümkün. Özellikle yapay zeka odaklı çalışmaları geliştiriyoruz." dedi."Teknolojide bugünün teknolojisinde yarışa dahil olmak rekabette geri bırakır. 3-5 yıl sonrasına yönelik çalışmalar yapmak rekabette ön plana çıkarıyor." diyen Bakan Kacır, "Hikayeler akamete uğradı. 2000’li yıllarda biz yarışta öne çıkmayı başardık. Milletimiz bize iletiyor: Türkiye kendi telefonunu da yapmalı. Ben de buna katılıyorum. Burada özellikle yapay zeka ile birlikte kullandığımız telefonlar dönüşüme uğrayacak. Ama yapay zeka o kadar hızlı gelişiyor ki. Aslında yapay zeka ile bütün işlerimizi görebiliriz. Sadece sözle ifade etsek herhangi bir uygulamaya girmeden işlerimizi halledebileceğiz. Bu mobil dünya için de geçerli olacak. Biz bunlara hazırlanmak üzere gayret gösteriyoruz. Çok sayıda projeyi destekliyoruz. Bu projeler arasında eğer doğru adımlar atarsa 5 sene sonra yerli mobil cihazlarımızı üretiyor olacağız." açıklamasında bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, "Enerjide tam bağımsızlık yolculuğumuz da devam edecek. İnanılmaz başarılı girişimler var. Bu yıl ilk kez gerçekleşen onkoloji yarışmamız var. Kanser tedavisine dönük muazzam projeler yarışıyor. Teknofest bir girişim fabrikası aynı zamanda." diyerek şunları söyledi:"Az önce bir girişim ekibine sordum. 25-26 yaşında insanlar, yanlarında 50’ye yakın insan çalışıyor. Robotik sistemler üretiyorlar ve dünyaya ihraç ediyorlar. Genç kardeşlerimizi bu yolculukta bizimle olmaya davet ediyorum. Çok hızlı büyüyen bir ekosistemimiz var. AR-Ge kaynağımız 10 misline çıktı. Türk mühendisler artık kendi girişimlerini kuruyor ve dünya ile rekabet etmeyi hedefliyorlar. Bu Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir habercisi. Geleceğin teknolojisine yönelince yarışta öne geçtik. Biz artık bir havacılık ülkesiyiz."