Seride O Model Geride Kaldı!

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 17 serisi özellikleri ve performansı kadar pil ömrüyle de gündemde. Kullanıcıların en çok merak ettiği noktalardan biri ise, ultra ince tasarıma sahip iPhone Air'in günlük kullanımda ne kadar dayanabileceği oldu. Son olarak iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerine ait pil testleri paylaşıldı.Tom's Guide tarafından gerçekleştirilen testlerde tüm modeller aynı koşullarda denendi. 150 nit parlaklık altında kesintisiz 5G internet kullanımıyla yapılan test sonuçlarına göre iPhone 17 Air 12 saat 2 dakika, iPhone 17 12 saat 47 dakika, iPhone 17 Pro 15 saat 32 dakika ve iPhone 17 Pro Max ise 17 saat 54 dakikalık kullanım süresi sundu. Bu da, Pro Max'in iPhone Air'den yaklaşık yüzde 48 daha uzun dayandığını gösteriyor.iPhone 17 Air - 12 saat ve 2 dakikaiPhone 17 - 12 saat ve 47 dakikaiPhone 17 Pro - 15 saat ve 32 dakikaiPhone 17 Pro Max - 17 saat ve 54 dakika