Vergi Yüzsüzleri! Devlete Borcu Olanlar Dikkat...

Yüksek vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin yeni tebliğ yayımladı. Buna göre, 5 milyon TL ve üzeri kesinleşmiş vergi borcu veya cezası bulunan kişilerin ve kurumların isimleri açıklanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Aralık 2025'te 5 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.Vergi borçlularına ilişkin bilgiler iki aşamada ilan edilecek:1–15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan panolarında,16–30 Aralık 2025 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025'e kadar ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşen vergi işlemleri listede yer alacak.Bazı borçlar açıklamaya dahil edilmeyecek. Bunlar arasında belediyelerin 2004 ve öncesine ait borçları, daha önce çeşitli yapılandırma kanunları kapsamında ödemesi devam eden borçlar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 'mücbir sebep' kapsamına giren mükelleflerin borçları bulunuyor.