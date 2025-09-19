Bakanlık Harekete Geçti! Cevizlibağ Skandalında Yeni Gelişme...

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına geri döndüklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Yaz boyu yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktıkları anlaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın “Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak” açıklaması sonrası bugün yurtta görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yeni dönem için döndükleri yurtlarında korkunç manzara ile karşılaştı.İddiaya göre yaz döneminde yapılan bakım sırasında yurtta konaklayan bazı işçiler öğrencilerin dolaplarındaki kilidi kırdı, kişisel eşyalarını karıştırdı hatta geride taciz içerikli yazılar bile bıraktı.Tepki çeken olay sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundan çıkan görüntülere ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bak, 'Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak' ifadelerini kullandı.Başlatılan soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanıldı.