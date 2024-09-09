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Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 9.09.2024 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıNurdağı-Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Bekir Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç ile Duhan Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Uğur Efe Y. ile Aykut K. hafif şekilde yaralandı.


Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.