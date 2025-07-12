İkinci el telefon alacaklar dikkat! Bu hatalar sizi suçlu yapabilir

İkinci el cep telefonu satın almayı planlayanlar için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Yetkililer, cihazın IMEI numarasının mutlaka E-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, faturası olmayan telefonların çalıntı olma ihtimaline dikkat çekti. Bu tür cihazların, kullanıcılarını hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabileceği ifade edildi.Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmet veren bir telekom firması müdürü Anıl Kirden, ikinci el telefon almayı düşünen vatandaşları önemli konularda uyardı. Güvenlikten donanıma kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Kirden, özellikle faturasız cihazların ciddi riskler taşıdığını vurguladı.Kirden, ikinci el telefon alışverişinde ilk ve en önemli adımın güvenlik kontrolü olduğunu belirtti. Vatandaşların, E-Devlet üzerinden yapacakları IMEI sorgulamasıyla cihazın çalıntı olup olmadığını kolayca öğrenebileceklerini ifade eden Kirden, 'Faturası olmayan telefonların çalıntı olma ihtimali yüksektir. Bu tür telefonları satın almak da suç teşkil eder. Bu yüzden cihazın faturasını mutlaka sorgulayın' dedi.Alışverişin güvenilir yerlerden yapılması gerektiğini de hatırlatan Kirden, 'En önemlisi, tanıdık ve bilinen iş yerlerinden alışveriş yapın ki kafanız rahat olsun. Böylece ileride bir problem yaşanmasının önüne geçebilirsiniz' şeklinde konuştu.İkinci el telefonlarda yalnızca yazılımsal değil, fiziksel kontrollerin de büyük önem taşıdığını belirten Kirden, 'Telefonun kasasında çizik, ezik ya da darbe izleri olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Ekranın orijinal olup olmadığını anlamak için ışık geçirgenliği ve dokunmatik hassasiyeti gibi detaylara bakılabilir' diye konuştu.Kirden ayrıca, telefon bataryasının sağlığının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, 'Telefonun menüsü üzerinden ya da çeşitli uygulamalarla pil sağlığını kontrol edebilirsiniz. Bataryası zayıf olan cihazlar kısa sürede problem çıkartabilir' dedi.Son olarak Kirden, güvenli ve sorunsuz bir alışveriş için vatandaşlara tekrar seslenerek, 'Bilinen ve güvenilir iş yerlerinden alışveriş yaparsanız, sonradan üzülmezsiniz' uyarısında bulundu.