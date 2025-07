Gazze çocuk mezarlığına döndü! Sokaklar açlıktan bayılanlarla dolu...

Dünyanın seyirci kaldığı Gazze soykırımında İsrail her gün yeni savaş suçları işliyor. Dün sivillerin sığındığı bir okulu daha hedef aldılar. Çok sayıda çocuk yaşamını yitirdi. Kurtulan çocuklar yaşadıkları felaketi 'Arkadaşımın başının koptuğunu gördük' sözleriyle aktardı. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaşananları 'Gazze Şeridi artık insanların açlıktan öldüğü bir yere ve çocuk mezarlığına dönüştü' şeklinde özetledi.Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki haberde de 'Açlık artık oldukça belirgin. Her yerde açlık belirtileri var. İnsanlar yeterince yemek yemedikleri için sokaklarda aç ve baygın yatıyor' sözlerine yer verildi. Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi verilerine göre Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen dağıtım noktalarında ve diğer yardım kuruluşları tarafından işletilen konvoyların yakınlarında, gıda yardımına erişmeye çalışan en az 798 kişi öldürüldü.İsrail'de yayın yapan '+972 Magazine'in araştırma haberinde, İsrail ordusunun, soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde her birine el bombaları yerleştirilmiş piyasadaki Çin üretimi yüzlerce İHA'yla sivilleri öldürdükleri ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılara katılan asker H., 'Bu teknoloji, öldürmeyi çok daha steril hale getirdi. Bir video oyunu gibi. Ekranın ortasında bir artı işareti var ve bir video görüntüsü görüyorsunuz' ifadelerini kullandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 'insani kent' adı altında 'toplama kampı' kurma niyetini açıklayan İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerinde Refah'taki işgali devam ettirme ısrarını sürdürüyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun müzakerelerin ayrıntılarına vâkıf İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, müzakerelerde aşılamayan Gazze'de işgalin sona erdirilmesi konusunda yeni bir çekilme haritası sundu.Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'te 2 milyon 226 bin 544 olan nüfusun 2025'in ilk altı ayında 2 milyon 114 bin 301'e gerilediğini bildirdi.