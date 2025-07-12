Acılara veda! Türkiye terör belasından kurtuldu

Terör örgütü PKK üyesi 30 kişilik grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bir kazana atıp ateşe vererek imha etti. PKK'lı grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Jasena Dağı eteklerinde belirlenen alana geldi.PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın, 15'i erkek 30 terör örgütü üyesi, tek tek silahlarını kazan şeklindeki metalin içine bıraktı. Daha sonra silahlar ateşe verilip imha edildi.Silahların imha edildiği alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, bir helikopter havadan alanın etrafında sürekli tarama yaptı.DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu.Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, 'Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/ teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz' ifadesini kullandı. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini kaydetti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' hedefinde tarihi güne şahitlik ettiklerini, terör örgütü PKK'nın silahlarını imha etme ve teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdiğini belirtti. Artık silah yerine söz konuşulacağını aktaran Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızı ve kardeşliğe olan inancın zaferi olduğu değerlendirmesini yaptı.Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından bir grubun silah bırakması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, süreci başlatarak destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.Yaşanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Her kesimden vatandaşın desteklediği barış süreci ile turizm, sanayi ve hizmet sektöründe ülke genelinde büyümenin yaşanacağı belirtildi. Vatandaşlar, barış sürecini desteklediklerini, örgütün silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.PKK'lı grubun başında yer alan KCK'nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat ilk olarak silahını yakılacak olan büyük kazanın içine bıraktı. Ardından diğer kadın PKK'lılar ve son olarak erkek PKK'lılar silahlarını kazana koydu. Aralarında ağır silahların da olduğu 30 kişinin silahı yakılmak üzere üzerine benzin döküldü ve ardından ateşe verildi.Silahların bırakılma anı yaklaşık 200 gözlemcinin önünde kayıt altına alındı. İmha edilen silahların envanterinin listesi İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği adına gelen temsilcilere teslim edildi. Kısa süren törenin ardından gelen grup, silahsız bir şekilde geldikleri mağaradan geri dönüş yaptılar. Gözlemciler ise araçlarıyla Süleymaniye'ye geçti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Meclis'te PKK'yı feshetme çağrısı yapmasını önerdi.Bahçeli bu isteğini parlamentoda yenileyerek Öcalan'a yeniden çağrı yaptı. Bu çağrıların ardından DEM Parti heyetleri kasım-aralık döneminde İmralı'ya ziyaretlerde bulundu, süreç böylece resmi olarak başlatıldı.Abdullah Öcalan, İmralı'dan gönderilen video ve metin mesajında PKK'ya silahlı mücadeleyi bırakma, örgütü feshetme ve demokratik siyasete geçme talimatını verdi.PKK, Öcalan'ın talebine uyarak tek taraflı bir ateşkes ilan etti.PKK 12. kongresini mayıs ayı başında gerçekleştirdi. Bu kongrede silahlı mücadelenin sonlandırılması, örgütün resmen dağıtılması ve siyasi mücadeleye geçme kararları açıklandı.Süleymaniye yakınlarında düzenlenen törenle PKK'nın yaklaşık 30 militanı silahlarını sembolik kazan içine koyarak yaktı.