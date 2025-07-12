Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze programı belli oldu

vCumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut'un cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.Tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde 53 yaşında hayatını kaybeden Bulut için bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.Bulut'un cenazesi burada kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.Öte yandan, Bulut'un hayatını kaybetmesinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'daki istişare toplantısı konuşmasında hayatını kaybeden Yiğit Bulut için açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanı Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladı. Bugün malum inşallah Karacaahmet'e defnedilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınmak suretiyle Hakk'a uğurlayacağız. Biz tabi ki şuanda Kızılcahamam'daki istişare toplantımız nedeniyle merasime katılamıyoruz. Teşkilatımız orada bu merasime katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlık nedeniyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok çok ağır bir durumdaydı. ama biz hep şunu söylüyoruz 'kaderin üstünde bir kader vardır' ve temkinli olduğunu gördüm. Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Rabbim taksiratını hasenate tebdil eylesin mekanı cennet olsun İnşallah' dedi.