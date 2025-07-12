'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Tarihi günde yeni slogan yeni şarkı

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Pazar gününe kadar devam edecek kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.Bu tarihi günde, kampın sloganı 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' oldu. Hem bu slogan hem de kampa özel çıkarılan şarkı beğeni topladı. Şarkı ilk kez, Başkan Erdoğan kürsüye çıktığında dinletildi. Kampa özel bu şarkı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlandı.Üç gün sürecek kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.İnan, 'Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız' dedi.AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, 'Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak' diye konuştu.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.