Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler beyefendiler AK Parti toplantımızın kapanışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. İki gün boyunca özverili çalışmaları ile tesis çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen büyük fedakarlık ile görevini yerine getiren emniyet ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kızılcahamamlı kardeşlerimize de samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.Bu sene formatımızda değişikliğe gittik. Çalıştaydaki ön plana çıkan hususları genel sekreterimizden aldım. Daha fazla çalışılmasını sağlayıp eksiklerimizin üstüne kararlılıkla gideceğiz. Coşkulu şarkımızdan diğer düzenlemelere kadar kampımız daha düzenli daha profesyoneldi. Tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. AK Parti geçmiş tecrübeler ışığında bayrak yarışı anlayışı ile düzenlediği her programda kendini geliştiriyor. Burada da kendimiz ile yarışıyoruz. Gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz.İki gün boyunca süren oturumlarda verimli oturumlar gerçekleştirdik. Birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin meselelerini milletimizin sorunlarını masaya yatırdık. Önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Bakanlarımız fikirlerini paylaşıp sorularını cevaplardılar. Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama elbette en önemli başlığımızdı. Ayrıca diğer önemli başlıklarda da arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu. Biz de katılımcı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Toplantımıza sunumları ile soruları ile katkı veren arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. İnşallah burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın gelişimine ve hayata geçmesine ışık tutacaktır.'YARIM ASIRLIK SABRIMIZ SELAMETE ERİYOR'Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk. Kutlu bir yolculuğumuz yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım fiile çıkartıyoruz. Terör prangasından kurtarmanın eşiğine varıyoruz. Yarım asırlık sabrımız selamete eriyor. Cuma günkü merasim bu bakımdan anlamlıydı. Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz.'ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ, YETER Kİ BU MİLLETİN HAYRINA OLSUN'Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz. Eleştirilere, tenkitlere açığız, yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi ideolojik kavgaların, bambaşka ajandaların mezesi yapmayan herkesin olumlu olumsuz görüşünün başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti, çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz, biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Parti'ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.FİGÜRANLAR FARKLI OYUN AYNI!Şimdi yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız. Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini, siyaset zırhına sığınarak kanunsuz eylemleri ve söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer unutmayın figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da söylemleri de aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.Ülkemizin stratejik hamleleri baltalanmaya çalışılıyor. Milli markaların hedefe konduğu boykot programları ile ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Biz Türk milletindeniz, Hz. Muhammed'in ümmetindeniz. Bu defa başaramayacaklar. Bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında.Yıllarca okul, fabrika inşa edilecek kaynakları terörle mücadeleye ayırdık .terörsüz Türkiye ile bu kaynakları emekliye çiftçiye, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleri ile 86 milyona harcayacağız. Bu ne demek emekli daha fazla aylık alacak tüccar daha fazla kazanacak, öğrenci daha fazla burs alacak, daha fazla okul daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu sofradaki ekmeğimizin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Kalkınmış, refahını artırmış, insanının hayat standardını artırmış bir Türkiye demek. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. evlatlarımız daha iyi olacak, onlar terörsüz bir Türkiye'de yaşayacak. Şu hakikate son üç dört günde bir kez daha şahitlik ettik. Yüz milyonlarca mazlumun umudunu omuzlarımızda taşıyoruz. Liderlerden aldığım telefonlar bana bunu gösteriyor. Türkiye ile yatıp kalkan liderler bunun aşkı ile yanıp tutuşuyor. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze'de Kudüs'te Irak'ta Somali'de mümin yürekler bizim için dua ediyor.Önümüzde iki seçenek var, ya bu duaların hakkını layıkıyla vereceğiz, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak milletimize hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Hiçbir kardeşimizin bu vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Sadece 81 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir, sizlerin üzerindedir. Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini görüyor ve bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istiyorum. Neyi niçin yaptığımızı halkımıza izah edip onları ikna edeceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazu bizi halkımızın karşısında yüceltecektir.