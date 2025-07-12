Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe destek! 'Gelek Sıpas Reis'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğüyle başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'nın silahlarını yakmasıyla kritik bir viraj aşıldı. PKK'nın Süleymaniye'deki silah bırakma töreni sonrası Diyarbakır'da üst geçitlere Kürtçe Başkan Erdoğan'a destek pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir viraj aşıldı. PKK terör örgütü dün Süleymaniye'de düzenelenen törenle silahlarını yaktı.Sürecin olumlu ilerlemesi, Türkiye genelinde yankı bulurken, Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Şehir merkezinin çeşitli noktalarında, özellikle üst geçitlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Kürtçe teşekkür pankartları asıldı. Pankartlarda 'Gelek Sıpas Reis' (Teşekkürler Reis) ifadeleri yer aldı.Bölge halkı arasında pankartlar, barış sürecine verilen desteğin bir sembolü olarak yorumlandı.