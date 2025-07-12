Meclis’te kabul edildi! Haftalık izin kuralları değişti

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe girdi.Meclis'te onaylanan yeni düzenleme kapsamında, özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri kapsayan yeni yasa ile haftalık izin uygulamasında önemli bir değişiklik yapıldı.Bu kapsamda, belirli sektörde çalışan işçiler, 6 gün değil, 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra 11'inci gün tatil yapabilecek.Yürürlüğe giren yasa ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçiler için hafta tatili düzeni yeniden şekillendirildi. Yeni yasaya göre, bu işçiler 10 gün kesintisiz çalıştırılabilecek, hafta tatilini ise 11. günde kullanacak.Yapılan düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise, kullanılmayan hafta tatillerinin ne kadar sürede telafi edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın yer almaması.Bu konuda Yargıtay'ın ileride vereceği kararlar belirleyici olacak. Şimdilik işveren, çalışanına tüm sezon boyunca 11 günde bir izin kullandırabilir durumda.