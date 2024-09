Dolandırıcıların 'geri ödemesiz burs' tuzağına dikkat

İnternet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Öğrencileri kandırmak isteyen dolandırıcılar ise burs yardımı verilecek gibi öğrencilere gönderdikleri mesajların içerisindeki 'Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın' şeklinde yazı göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan telefonda bulunan bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yöntemini anlattı. Akman, "Dolandırıcılar öğrencilere burs verme vaadiyle SMS veya mail üzerinden bazı linkler gönderiyor. Öğrenciler burs vaadiyle tabii kandırıldıkları için hevesle bu linke tıklayıp giriyor. Bu linke tıkladıklarında karşılarına çıkan ekran bir form oluyor. Bu formda öğrencilerin kimlik bilgileri isteniyor.Kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibisinden şeyler isteniyor. Bunlar girildikten sonra dolandırıcılar, öğrenciler adına bir dijital cüzdan hesabı açıyorlar. Bu dijital cüzdan hesabını da açarken öğrencilerle irtibatlı olarak açıyorlar.Diyorlar ki 'biz hani bu dijital cüzdan hesabını açtık bursun buraya yatacak. Ancak bunun yönetimini de biz yapmak isteriz' deyip kabul edenlerden dijital cüzdan hesap bilgilerini alıyorlar. Asıl tehlike zaten burada başlıyor. Dijital cüzdan hesabının şifresi ve diğer güvenlik bilgileri dolandırıcılara verildiğinde bu şahıslar yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçları bu öğrencilerin kimlik bilgileri üzerinden açılmış hesaplardan yaparak hiçbir şekilde kendilerini göstermeyerek tamamen öğrenciler üzerine atılı bir suç işlemiş oluyorlar" dedi.Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için uyarılarda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Biz de öğrencilere şu tavsiyeyi veriyoruz. SMS veya mail olarak kendinize gelen burs veya herhangi bir şekilde, işte eğitime katkı şekline gelen linklere tıklamamalarını öneriyoruz.Zaten herhangi bir burs alınacaksa bunun bir vakıf bir dernek vasıtasıyla resmi prosedür şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hiçbir dernek, vakıf sizden form üzerinden direkt SMS veya link atıp size 'burs verelim' şeklinde bir SMS ya da mail atıp sizden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinizi istemezler. Kendi formları üzerinden vakıflar veya dernekler sizin burs sözleşmenizi uygun görürlerse kriterleri hazırlayıp size burs verirler" diye konuştu.Vatandaşlar ise dolandırıcılık olaylarına gereken tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması gerektiğini belirtti. Dolandırıcıların ağına her yaş grubunun düşebileceğini belirten Celal Kıvanç, "Bu dolandırıcılık olayları ülkemizin büyük bir sorunu. Sadece öğrenciler değil, yaşlılar, yaşlı olmayanlar, profesörler hepsi dolandırılabiliyor. Bu konu ile ilgili çalışan şubenin çok iyi çalışması gerekiyor. Bu dolandırıcılar bunları göstere göstere yapıyor.Telefonlara uyarı mesajları gelmesine rağmen bu dolandırıcılar bir boşluğunu buluyor. Bizim bilmediğimiz bir linke tıklayınca gidiyor her şey, bunu maalesef bütün herkes yapıyor. Devletimizin bu konuda gerçekten çok büyük ilgi göstermesi lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.