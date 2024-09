Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teğmenler' açıklaması! Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Oradaki birkaç kendini bilmez temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.İmam Hatip davasının çilesini omuzlamış nice isimsiz kahraman var. Bu büyük çınarın bugünlere gelmesinde emeği, fedakarlığı olan nice vakıf erbabımız var. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini bu davaya adayan öğretmenlerimiz var. Bir gencin elinden daha tutmak, bir gencimize daha ulaşmak için ter döken nice gönül insanımız var. Türkiye'den ve dünyadan İmam Hatiplerin kurulması, yaşaması için varını yoğunu seferber etmiş nice hayırseverimiz var. Rabbim o güzel insanların hepsinden razı olsun. Vefat edenlerin mekanı inşallah cennet olsun.Sevgili genç kardeşlerim son 22 yıldır Genel Başkan olarak, milletvekili olarak, Başbakan olarak şimdi de Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletimizin verdiği yetki ve sorumlulukla yol arkadaşlarımızla Türkiye'ye hizmet ediyor. Aziz milletimize hizmetkar olmanın gurur ve şerefini üzerimizde taşıyoruz. 22 yılda ülkemiz için çok eserler vücuda getirdik. Çok hizmetler ürettik. Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide savunmada ticarette ülkemizi kat ve kat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Kırılmaz denilen rekorları hamdolsun kırdık.Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, ticarette, iç güvenlikte, dış güvenlikte aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Gücünü, itibarını arttırdık. Şunu burada açık yüreklilikle söylemek isterim, tabii ki bunların tamamı önemlidir, kıymetlidir, bizim için şeref pavesidir. Bunların hiçbiri bizim mücadelemizin asıl gayesi değildir. Şahsen benim için geçmişten bugüne gelen bugünden son nefesime kadar üzerimde taşıyacağım, hatta Rabbimin huzurunda bile inşallah bana şahitlik edecek bir makamım, bir rütbem bir sıfatım var. O da İmam Hatipli olmaktır. Bana ömrün boyunca yaptığın tek bir şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır; İmam Hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. İmam Hatiplerin sayısını artırmaktır. İmam Hatiplerin eğitim kalitesini artırmaktır.Her şey gelip geçer, bütün makamlar, bütün rütbeler, bütün sıfatlar gelip geçer. Ama toprağa attığınız tohum gür bir çınara dönüşür. Yüzyıllar boyunca gölgesinde medeniyetler inşa eder. Rahmetli büyüklerimiz işte bu tohumu toprağa attılar. Bedel ödeme pahasına bu tohumları samimiyetle toprağa serpdiler. Biz de yeni tohumlar attık. O tohumları Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık. Var olanlara gözümüz gibi baktık. Onları koruduk, kolladık, fidana ağaca dönüşmelerini sağladık. İmam Hatipleri kuranlar sadece üç beş kişiydi. Biz bir avuçtuk. Şimdi görüyorum ki sel olduk, çağlayan olduk, deniz olduk, hatta okyanus olduk. Şununla iftihar ediyorum, hani İstiklal şairimiz Mehmet Akif diyor ya 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Evet Sevgili İmam Hatipli kardeşim, sen varsın, sen işte buradasın, sen iftiharla ayaktasın, sen eskisinden daha çoksun, eskisinden daha güçlüsün. Sen varsan, şehadetleri dinin temeli olan ezan, yurdumuzun üstünde ebedi inleyecek, ebedi okunacak. Sen varsan, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. Biz istikal marşımızın o ruhunu yaşattık. Korkmadık, al yıldızlığı al bayrağımızın itibarla dalgalanması için mücadele ettik. Yurdumuzu alçaklara uğratmamak için göğsümüzü siper ettik.Bu ülkedeki her insan bizim göz bebeğimizdir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. Bu ülkenin her okulu bizim için kıymetlidir. İmam hatipler her safhası mücadele ile dolu 1 asırlık mazisiyle direnişin ve dirilişin sembolüdür.Bir vatanımız var, bir vatanımız hep var olsun diye biz varız. En başından itibaren mücadelemiz bunun içindir. Eğer bu topraklardan müslümanlığı, camiyi, kur'an-ı çekip alırsanız, geride hiçbir şey kalmaz. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında. Ama şuna dikkat edin, en çok ta imanımıza saldırıyorlar. Şunu çok iyi biliyorlar, cami yoksa, kur'an yoksa, iman yoksa Türkiye yoktur. İmam Hatip mücadelesi bir Türkiye savunmasıdır. İmam hatip mücadelesi iman mücadelesidir. 100 yıl önce toplarıyla tüfekleriyle geldiler ama başaramadılar. Milletin iman dolu serhaddini aşamadılar. İçerden ve dışarıdan iman kalemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Özellikle imanımızı hedef alıyorlar. Dün topraklarımızı nasıl işgal edemediyseler, bugün de iman kalemizi kuşatamayacaktır.Sevgili gençler, medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan ellerde birer işgal silahına dönüşmüştür. Aile kurumu dolayısıyla vatanımız bir saldırının altındadır. Tüm o içerikler sinsi bir ur gibi gençlerimizin imanını hedef almaktadır. İmanını yine en önde savunacaklar, yine sizler olacaksınız.Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldılar. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. İsrail Gazze'de durmayacak. Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Haritayla açık açık söylüyorlar. Biz onun için Hamas Müslümanlar için direniyor diyoruz. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır.İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için milli bir vazifedir. Mısır'la, Suriye ile attığımız yeni adımlar büyüyen yayılmacılık hattını önlemek için bir önemlidir. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz.Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin Filistin'in hayrına olacaktır. Bölgedeki dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.Türk askerini, türk ordusunu tarihte zaferlere götüren hiç kuşkusuz göğsündeki imanıdır.Bunlarla ilgili gerekli araştırma yapılıyor. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Birkaç kendini bilmez var. Onlar ordudan temizlenecek. Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz.