Telegram'da değişiklik! O özellik değiştirildi

Telegram, kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un ağustos sonunda gözaltına alınmasının ardından gündemden düşmezken, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular (SSS) bölümünde 'yasa dışı içerik' ile ilgili açıklamalarını sessizce güncelledi.Platform, sabahın erken saatlerinde yaptığı bu düzenlemeyle, daha önce 'yasa dışı içerik' başlığı altında yer alan 'Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcılar arasında özeldir. Bunlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymuyoruz.' ifadesini, 'telif hakkı' bölümüne taşıdı.Ayrıca, 'telif hakkı' sorusu altında yapılan eklemeyle, Telegram'daki çıkartma setleri, kanallar ve botların herkese açık olduğu net bir şekilde vurgulandı.'RAPOR ET' DÜĞMESİ AÇIKLAMASI EKLENDİDaha önce 'Telegram'da yasa dışı içerik var, bunu nasıl kaldırabilirim?' sorusuna verilen yanıt, 'Tüm Telegram uygulamalarında moderatörlerimize yasa dışı içerikleri işaretlemenizi sağlayan 'Rapor Et' düğmeleri mevcuttur.' şeklinde güncellendi. Eski metinde 'Rapor Et' butonuna değinilmesine rağmen, moderatörler hakkında bir bilgi bulunmuyordu.Yeni açıklamaya ek olarak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcılara, raporlama seçenekleri konusunda AB Dijital Hizmetler Yasası'na uygun olan 'Kullanıcı Kılavuzunu' incelemeleri tavsiye ediliyor.MUSK PAYLAŞTI: 'İLGİNÇ'ABD'li milyarder Elon Musk, değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.Musk, sosyal medya platformu X'te söz konusu değişikliği belgeleyen bir paylaşımı alıntılayarak 'ilginç' yorumunu yaptı.DUROV, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTITelegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci 'şaşırtıcı' bulduğunu belirterek, 'Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır.' ifadesini kullanmıştı.Telegram'ın AB'de resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtmişti.