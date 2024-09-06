Kuşadası'nda göçmen operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 17'si fiber karinalı lastik botla, 5'si ise yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı önceki gün saat 00.20'de Kuşadası açıklarında fiber karinalı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Hareketli botu durduran ekipler, 2'si çocuk 17 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.Aynı gün saat 15.35'te ise Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmeni yakalandı. Yakalanan göçmenlerin Aydın Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.