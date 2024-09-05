Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Ankara'nın kuzey çevreleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde, Antalya'nın iç kesimleri ve Isparta'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 21°C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam batısı yer yer çok bulutluKOCAELİ 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 24°C, 35°CParçalı ve az bulutluMANİSA 22°C, 37°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 18°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz iç kesimlerinin doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 25°C, 34°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın iç kesimlerinin doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 24°C, 32°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 17°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı bulutlu, bu akşam doğusu yer yer çok bulutluKONYA 18°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 13°C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 28°CParçalı bulutluDÜZCE 18°C, 31°CParçalı bulutluSİNOP 22°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 18°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 19°C, 26°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 29°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 28°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 27°Cöğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 27°Cöğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 33°CParçalı bulutluVAN 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 34°CParçalı ve az bulutluSİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık