'Çelik Kubbe' büyüledi! Yapay zekalı ilk sistem

Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile Türkiye'nin tüm hava sahasını koruyacak olan ‘Çelik Kubbe' projesinin karara bağlanarak tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklama küresel savunma basınında da büyük ilgi çekti. ABD merkezli uluslararası yayın organları “üstün teknolojili ve çok katmanlı” olarak tanımladıkları projenin tamamlanmasının ardından Orta Doğu ülkelerinde de talep görmesinin beklendiğini dile getirmekteler.ABD merkezli uluslararası savunma yayın organı The Defense Post Türkiye'nin, İsrail'in ‘Demir Kubbe' hava savunma sistemine rakip olacak büyük bir projeye imza attığını okuyucularına duyurdu. Yayın organı Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirmekte olduğu Çelik Kubbe hava savunma sisteminin ‘Demir Kubbe'den farklı olarak konvansiyonel iletişimden daha çok yapay zekaya dayanacağı ve teknolojik olarak üstünlük sağlayacağına vurgu yaptı.Hava savunma füzeleri, sensörleri ve roketlerini tek bir ortak çatı ağ içine entegre edecek olan Çelik Kubbe'nin tüm hava şartlarında çalışacağı bilgisini paylaşan yayın organı sistem dahilinde ‘Hisar', ‘Siper' ve ‘Gürz' hava savunma füzelerinin de ‘RADNET' adlı radar bağlantı yönetim sistemine bağlanacağı detayına yer verdi. Yayın organındaki bilgilere göre Çelik Kubbe ayrıca Türkiye üretimi olan ‘T-link' adlı teknolojik donanım sayesinde uydulara da bağlanabilecek.Yayın organı tarafından “4 katmanlı üstün teknolojiye sahip” ifadesine yer verilen Çelik Kubbe'nin çok kısa, kısa, orta ve uzun menzilli etki alanlarına sahip olacağı bilgisi de paylaşıldı. Sistemin uzun menzilde 60 kilometrelik bir alanda etkinlik göstereceği bilgisi de yayın organının paylaştığı detaylar arasında yer aldı.Birleşik Devletler merkezli bir başka küresel savunma yayın organı olan Breaking Defense ise Çelik Kubbe'yi “ağ ve yapay zeka merkezli hava savunma sistemi Türkiye'nin tüm hava sahasını koruyacak yetkinliğe sahip olacak” ifadeleriyle tanıttı. Yayın kuruluşu tarafından “Yüksek teknolojiye sahip sistem” olarak nitelendirilen Çelik Kubbe'nin Aselsan, Roketsan, Tübitak SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi-MKE tarafından ortak geliştirildiği bilgisine de yer verildi. Çelik Kubbe'ye Türkiye'de “sistemlerin sistemi” adı verildiği bilgisini okuyucularına aktaran yayın organı ayrıca “Çelik Kubbe, İsrail'deki rakibi Demir Kubbe'den farklı olarak elektronik savaş merkezli hava ve füze savunma sistemi olarak geliştirilecek” ifadeleriyle milli projeye övgüde bulundu.Yayın organı ayrıca Çelik Kubbe projesinin şu özel sistemlere sahip olacağının da altını çizdi: HAKİM Hava Komuta ve Kontrol Sistemi, İHA ve SİHA'larla mücadele için İHTAR ve ALKA Jammer cihazları ve GÖKBERK lazer sistemi. Breaking Defense ayrıca hava sahalarını koruma noktasında eksiklikler yaşayan Orta Doğu Arap ve Körfez ülkelerinin de Çelik Kubbe projesine ilgi göstermelerinin beklendiğini iddia etti.