İslam Memiş uyardı! Risk var! Gümüş... Gram altın...

Finans analisti İslam Memiş, 'Risk var' uyarısı yaptı. Memiş, 'Borsa İstanbul 10 bin 18 puanda. 10 bin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Bu haftaki ajandamızda 10 bin 200 puan vardı. Aşağıda 9400 beklentimizi koruyoruz. 1 milyon TL paramız varsa, 250-250 alım yaptık hisselerimizde. 9400'ü bekliyoruz alım için. Bu şekilde yıl sonuna kadar bekleriz. 10 bin 159 puana kadar yükseldi, kar satışları muhtemel.Fitch'in görünüm notu açıklaması var. Türkiye için not artırımı gelebilir. Enflasyonda yıllık bazda yüzde 52'ye geriledi. Beklentinin az aşağısında rakam açıklandı. TL'yi pozitif etkiledi bu. TL bu şekilde pozitif ayrıştı. 10 bin 200 direncini takip edeceğiz biz borsada' diye konuştu.Memiş şöyle devam etti: Dolar TL kuru 34 lira seviyesinde. Dolar tarafında da bu hafta ajandamızda ons taraftaki düşüşleri yakalamak için ona ihtiyaç vardı. Doların daha ucuz olduğunu ifade etmiştim. 33.88 liraya kadar geriledi dolar. Serbest piyasalar ile resmi kur arasında kafa karışıklığı oldu. Resmi kurda 34 lira seviyesi var. Gün içinde 34 lira resmi kurdaydı, 33.88 de serbest piyasalardaydı. Buna ayak uydurmakta zorlanıyor. 33.88'den dolar almalarını ifade etmiştim. Mahcup olmadık. Dolarda görünüm pozitif. Dövizle ticaret yapanlara sürekli söylüyoruz. Dolar yükseliş trendine devam edecek.Ons altın 2479 dolarda. Gün içinde 2473 dolara kadar gerileme gördük. Bu hafta beklediğimiz 2470 dolar geldi ve çattı. 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2479'a kadar indi. Aşağı yönlü kırılırsa 2400 dolar destek seviyesi var. 2400-2500 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz Fed'e kadar. Bize göre ucuz. Biz her düşüşü alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Ekim son haftası, kasım ilk haftası 2600 dolar seviyesi karşımızda olacaktır. Bu hazırlığı şimdi yapmakta fayda var.Gram altında her zaman dediğim gibi, ons altını takip edin. Ons altın nereye, gram altın oraya. 2785 liraya kadar geriledi. Serbest piyasalarda 2800 lira. 2780 lira destek seviyesi. Ons altınla gram altın, arada dolar var o yüzden düşüşler ons kadar derin olmayabilir. 2700-2800 lira gram altında alım fırsatı. 3000-3500 hedefimiz olduğu için 2800 lira altı rakamları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz.Gümüş tarafında biraz sorunumuz var. 28 dolar destek seviyesi bekliyordum ama beklentimin biraz daha aşağısında gümüş var. 27.90 olarak. 27.50 destek seviyesini takip ediyor olacağım. Burada bir risk var. Problem yok, 1 dolarlık riski de artık çok görmeyeceğiz.