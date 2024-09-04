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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları çarşamba gününe güç kaybeden doların etkisiyle hafif yükselişle başladı. Gram altın 2,729 TL'ye kadar çıktı.

Ekleme: 4.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 4.09.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları çarşamba gününe güç kaybeden doların etkisiyle hafif yükselişle başladı. Gram altın 2,729 TL'ye kadar çıktı.

Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri Fed'in 18 Eylül'deki faiz indirim hızına ilişkin bir ışık verecek.

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 2,729 TL

Çeyrek altın 4,534 TL

Yarım altın 9,097 TL

Cumhuriyet altını 18,500 TL

ONS altın 2,493 dolar