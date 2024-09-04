Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları çarşamba gününe güç kaybeden doların etkisiyle hafif yükselişle başladı. Gram altın 2,729 TL'ye kadar çıktı.
Altın fiyatları çarşamba gününe güç kaybeden doların etkisiyle hafif yükselişle başladı. Gram altın 2,729 TL'ye kadar çıktı.
Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri Fed'in 18 Eylül'deki faiz indirim hızına ilişkin bir ışık verecek.
Gram altın 2,729 TL
Çeyrek altın 4,534 TL
Yarım altın 9,097 TL
Cumhuriyet altını 18,500 TL
ONS altın 2,493 dolar
Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri Fed'in 18 Eylül'deki faiz indirim hızına ilişkin bir ışık verecek.
Gram altın 2,729 TL
Çeyrek altın 4,534 TL
Yarım altın 9,097 TL
Cumhuriyet altını 18,500 TL
ONS altın 2,493 dolar