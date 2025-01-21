Tekne bağlama fiyatları için fahiş artış! Yüzde yüzden fazla zam yapıldı

İBB'ye bağlı İSTMARİN işletmesi, Sarıyer​ ve Tarabya Limanında bulunan tekne parklara yapılan fahiş fiyatlarla gündemde. Tekne sahiplerinin şikayetleri üzerine yaptığımız araştırmalar sonucunda; yıllık halat bağlama fiyatlarında oldukça yüksek zamların yapıldığı ortaya çıktı.İBB'nin işletmesinde bulunan Sarıyer ve Tarabya Limanındaki tekne park ücretleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 63 oranında artış gösterdi. Tekne sahipleri bu durumu; ‘Aldığımız tekne fiyatı kadar park ücreti ödüyoruz. Yapılan yüzde 63'lük zam oranından hiç memnun değiliz' diyerek tepki gösterdi.İstanbul​ Büyükşehir Belediyesinin İSTMARİN işletmelerinde yaptığı yüzde 63'lük zam oranı oldukça şikayet edildi. Tgrthaber.com'un yaptığı araştırmalar sonucunda Mudanya Belediyesinde de fahiş zam oranı yapıldığı ortaya çıktı.Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Arnavutköy Balıkçı Barınağında yıllık tekne bağlama fiyatına yüzde 100 oranında zam yapıldı.7-9 metre aralığında bulunan bir teknenin yıllık halat bağlama ücreti 2022 yılında 8 bin TL iken 2023 yılında 24 bin TL, 2024 yılında 48 bin TL ve son olarak 2025 yılında 96 bin TL oldu.Mudanya Limanında yapılan zam oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 olarak belirlendi.Mudanya Limanına teknesini bağlayan kişilerle yaptığımız görüşmede; 'Burası bir balıkçı barınağı ve en ufak bir hizmet bile yok. Temizlik deseniz hiç temiz değil, güvenlik var ama herkes rahat bir şekilde içeri giriyor.Hatta giriş çıkış kapılarına park edilen arabalardan dolayı teknemize giderken bile zorlanıyoruz. Geçtiğimiz sene de güvenlik bölgesinin tam önünde bir tekne battı ancak limanı işletenler hiçbir sorumluluk almadı. Yıllık halat bağlama ücretlerine yapılan yüzde 100 zam oranını kabul etmeyip itiraz ettiğimizde ise kibarca tehdit ediliyoruz. Ne yapacağımızı bizde artık bilmiyoruz.' İfadelerini kullandı.İstanbul ve Mudanya Belediyelerine ait liman işletmelerinde yapılan fahiş zam oranları bu şekildeyken, İstanbul'da yeni yapılan Tuzla Limanında da fahiş zam oranı ortaya çıktı.Tuzla Yat Limanında da yıllık halat bağlama ücretlerine yüzde 100'den fazla zam gerçekleştirildi.Tuzla'da bulunan Yat Limanı özel bir işletmede bulunuyor. Yat ve teknesini yıllık bağlamak isteyen müşteriler; yapılan yüzde 100'lük zamdan oldukça şikayetçi olduklarını belirterek, 'satın aldığımız tekne fiyatları kadar kira ücreti ödüyoruz' dediler.