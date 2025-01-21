İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İyi Parti eski Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa etmişti.Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım' ifadelerini kullanmıştı.İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.