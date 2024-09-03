Gazze'de acı tablo: En az 40 bin 819 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 40 bin 819’a, yaralıların sayısı ise 94 bin 291’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 333 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 33 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 67 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 40 bin 819'a, yaralıların sayısının 94 bin 291'e yükseldiği kaydedildi.