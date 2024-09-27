Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi! 'Avrupa'da başka hiçbir ülke bunun altından kalkamazdı'

Kahramanmaraşlı Mehmet Cerit (56), 30 yıldan fazla Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olup memleketine döndü. Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı bir apartmandan aldığı evinde yaşarken, 6 Şubat depremine yakalandı.Evi ağır hasar alsa da o dönem hamile olan eşiyle kendilerini güçlükle dışarı atan Cerit, hayatta kaldıklarına şükretti. Bir ay kadar kentte kalan Mehmet Cerit, hamile eşine bir şey olacak korkusuyla Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraladığı eve taşındı.Burada dünyaya gelen kızına ise Deniz Aden ismini verdi. Karacasu mevkiinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarından almaya hak kazanan Cerit ailesi memleketlerine geri döndü.'DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'Sabah'ın haberine göre Cerit, 'Evin anahtarlarını, bir yıl gibi kısa bir sürede teslim aldık. Bu kadar çabuk yapılacağını düşünmemiştim.Yapılacaksa bile 2-3 yıl sürer, gerisi Allah kerim demiştim. Ama devletimiz gücünü bir kez daha gösterdi. Yıllarca Hollanda'da yaşadım. Avrupa'yı iyi bilirim. Bu deprem Avrupa'da olsaydı hiçbir ülke bu kadar kısa sürede ayağa kalkamazdı.Çünkü 11 ilde yaşadığımız felaketten, Hollanda nüfusu kadar insan etkilendi. Devletimizin bu kadar kısa sürede bu işlere başlayıp, buralara kadar gelmesi bana göre mucize.Bunların yapılmasını her babayiğidin harcı değil. Bu babayiğitliği bizim devletimiz gösterdi. Hayata sıfırdan başladık. Devletimizden bu yeni hayatımızda bize çok yardımcı oldu.Allah'a çok şükür her şeyden memnunum. Depremde çocuğumuzu kaybedeceğiz diye çok korkmuştuk ama çocuğumuzu da sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık' dedi.