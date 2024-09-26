Türkiye 2035'e hazırlanıyor: Güneş enerjisi ile dev hedef

Türkiye, güneş enerjisinde önemli bir atılım yaparak 2035 yılına kadar 53 gigavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bugün 18,5 gigavat seviyesinde olan güneş enerjisi kapasitesi, her yıl yaklaşık 3-3,5 gigavatlık eklemelerle bu hedefe doğru ilerleyecek. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli açısından şanslı bir ülke olduğunu vurguladı.Erkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın güneşlenme süresi açısından birçok Avrupa ülkesinden daha avantajlı olduğunu belirterek, güneş enerjisi sektöründeki hedeflerin büyük olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Erkan, güneş enerjisi yatırımlarının her geçen gün arttığını ve yatırımcıların bu alana olan ilgisinin giderek büyüdüğünü belirtti. Ancak, finansman konusundaki zorluklara da dikkat çekerek, yatırımcıların faizlerin yüksekliği nedeniyle zaman zaman tereddüt yaşadığını söyledi. Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için arazi ve trafo kapasitesinin yeterli olması gerektiğine de işaret eden Erkan, sanayicilerin karbon sınırı uygulamalarına hazırlık amacıyla güneş enerjisi yatırımlarına yöneldiğini belirtti.Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına verilen teşviklerin sektörü olumlu etkilediğini belirten Hakan Erkan, gerekli mevzuat ve finansal koşulların iyileştirilmesi durumunda hedeflere ulaşmanın daha da hızlanacağını vurguladı. Güneş enerjisinin diğer enerji yatırımlarına kıyasla en temiz ve geri dönüşü en yüksek enerji kaynağı olduğunu ifade eden Erkan, bu alandaki yatırımların kamu kurumları ve özel sektörde hızla artmaya devam ettiğini belirtti.Türkiye, güneş enerjisinde önemli bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli kullanarak enerji arzını çeşitlendirmek, sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelmek istiyor. 2035 yılına kadar ulaşılması planlanan 53 gigavatlık hedef, Türkiye'nin enerji politikasında güneş enerjisinin merkezi bir rol oynayacağını gösteriyor. Hem sanayiciler hem de yatırımcılar, Türkiye'nin temiz enerji geleceğine katkıda bulunmak için adımlar atmaya devam ediyor.