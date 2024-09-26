FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması' soruşturmasında 19 tutuklama

İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenme, eleman kazanma, emniyet personelini örgüte göre kodlama ve kazandırılan kişilerin örgütsel bağlılıklarını takip ederek kaydetme faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen 35 şüpheli tespit edildi. Örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen ve 6'sı kamu kurumlarında aktif görev yapan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve örgütle bağlantılı kişileri teşhis etmek istediklerini belirtip, itirafçı olmayı talep ettiklerini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı, 15'i itirafçı olmak istediğini belirten 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.