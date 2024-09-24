Osman Gökçek'ten CHP'li İzmir'e sert tepki! 'Çocuklarımızı pislik ve mikrop içinde oyun oynamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek CHP'li İzmir'e yaptığı paylaşımı ile sert tepki gösterdi. Gökçek, İzmir'de çocuk parkının yanında bulunan çöp yığınlarını göstererek korkunç durumu gözler önüne serdi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Başta Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler İzmir'i nasıl rezil yönettiğinizi geldik gördük yerinde teyit ettik. Çocuklarımızı pislik ve mikrop içinde oyun oynamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.