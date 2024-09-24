Osman Gökçek İzmir Körfezi'nde: Bu denizin pisliğinin sorumlusu CHP'dir

İzmir, çevre felaktinin pençesinde...Körfez'de renk değişimiyle kendini göstermeye başlayan kirlilik, balık ölümleri ve pis koku ile çekilmez hale geldi.Felaket alarmı verilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulurken, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suyu körfeze boşalttığı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL'lik ceza kesildi.Oluşturulan bilim kurulunun çalışmaları devam ederken çalışmalar da yakından takip ediliyor.AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları programları kapsamında şehre giden AK Parti Milletvekili Osman Gökçek de kirliliği yerinde inceledi.'BU KADAR KONUŞACAĞINIZA'Kordon'dan bir de paylaşım yapan Gökçek, CHP'nin ihmallerine tepki gösterdi.Gökçek, 'Şu anda İzmir Körfez'deyiz. Türkiye Buluşmaları için buraya geldik. Denizde ölü balıklar ve suyun pisliğini görüyorsunuz. Sayın Özgür Özel Bey'e buradan sesleniyorum.Gelin bu kadar konuşacağınıza bir yanınıza Mansur Bey'i, bir yanınıza Ekrem Bey'i bir yanınıza İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı al gel de bu denize bir gir, ondan sonra biz senin ne icraat yaptığını görelim.'BU DENİZİN PİSLİĞİNİN SORUMLUSU CHP'DİR'Şuranın pisliğine bir bakın Allah aşkına. Şuranın rezaletine bir bakın. Eskiden insanlar Kordon'a gezmeye gelirlermiş, şimdi maalesef millet buralardan kaçar hale gelmiş. Bu denizin pisliğinin bütün sorumlusu CHP'dir.' diye konuştu.