Kırıkhan depremzedeler: Devletimiz bize kaya gibi evler yaptı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde en fazla etkilenen Hatay'da bu yılın sonuna kadar teslim edilecek köy evi sayısı 5 bini bulacak. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde de 76 köy evi tamamlandı.Depremzedeler yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaşarak, 'Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız' dedi.EVLERİMİZ VİLLA ŞEKLİNDE YAPILDISabah'ın haberine göre Mahalle muhtarı Ömer Şaday, depremde köylerindeki evlerin yüzde 70'inin yıkıldığını kaydederek, 'Ekipler çalışmalarına hızla başladı. Bakanımız sözünde durdu, buraya köy evlerini yaptırdı. Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Evlerimiz villa şeklinde yapıldı.Yapımında 18-19 ton demir kullandılar. Evlerimiz şimdi kaya gibi sağlam yapıldı. Bu kadar güzelini kendi paramla yaptıramazdım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz elini taşın altına koydu. Bizleri hızla konutlarımıza kavuşturdular' dedi.'7 DEĞİL 10 ŞİDDETİNE DE DAYANIR'Necmettin –Cemile Yüceuğur çifti de köy evine kavuşmanın sevincini yaşadı. Depremin ardından şantiyelerin hızla kurulduğunu ifade eden Necmettin Yüceuğur, 'Biz 'depremzedelere TOKİ yapılacak' diye bir söylenti duyduk. Dedik ki 'ne zaman başlanacak da ne zaman bitecek?' Bir baktık 2-3 ay sonra şantiye geldi kuruldu. Malzemeler geldi, inşaat başladı.Vatandaşlar şaşırdı. Anladık ki; devletimiz çok güçlü. Bu işin içinden de çıkacaklarını anladım. Bu evlere başlanalı 1 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede evler oturulur hale geldi. Evlerin temelleri radye temellerle yapıldı. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmayacağını biliyorum. Sağlam, güvenilir konutlar inşa edildi' şeklinde konuştu.ÇOK HIZLI BİTTİArtık kendini güvende hissettiğini söyleyen depremzede Cemile Yüceuğur ise 'Evler yapılmaya başlandığında bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyordum ama oldu. 2-3 sene sürer sandık hemen yetiştirdiler. Evler dört dörtlük olmuş. Allah yapandan, emeği geçenden razı olsun' diye konuştu.