Hizbullah Komutanı İbrahim Kubaişi öldürüldü

İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda büyük yıkım yaşandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybı artmaya devam ederken yaşanan yıkım nedeniyle bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan Lübnan güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail saldırılarında Hizbullah Komutanı Kubaişi öldürüldü. İşte Orta Doğu'daki son gelişmeler…

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi.HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜLübnan Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre saldırıda Hizbullah Komutanı Kubaişi de öldürüldü. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına "Kuzey Okları" ismini verdi.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna "Kuzey Okları" isminin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.İLK DEFA VURULDUBir son dakika haberi ise Hizbullah kanadından geldi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına Hizbullah füzelerle yanıt verdi.Lübnanlı grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi. Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Lübnan'dan atılan füzeler sonucu Nasıra şehri, Afula ve kuzey İsrail'deki Celile bölgesindeki birçok kasabada sirenlerin çaldığı ifade edildi.Basında İsrail ordusundan naklen verilen haberlerde, Hizbullah tarafından kuzeye 20 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği, diğerlerinin ise açık arazilere düştüğü iddia edildi.BÜYÜK KAÇIŞ BAŞLADIİsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'nın güneyinde büyük kaçış başladı. Halk saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde Lübnan'ın Sidon kentinde yaşanan trafik yoğunluğu ve evlerinden ayrılan insanların yaşadığı panik görüntülendi.EN ÖLÜMCÜL GÜNÖte yandan Lübnan'da dünden bu yana bin 300 hedefi vurduğunu açıklayan İsrail'in saldırıları, ülkedeki en ölümcül günün yaşanmasına neden oldu. Saldırılar, ülkede 1975-90 iç savaşının sona ermesinden bu yana günlük en yüksek can kaybı rakamına ulaşılmasına neden oldu.ABD KARARINI VERDİABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor."NETANYAHU YALAN SÖYLÜYOR!"Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Lübnan'da sadece Hizbullah'ı hedef aldığı" iddiasına yönelik sosyal medya hesabından "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin yalan söylediğinizi biliyor." ifadelerini kullandı.Albanese, Netanyahu'nun Lübnan halkına yönelik X'ten yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının "sadece Hizbullah'ı hedef aldığını" iddia etmesine tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı alıntılayan Albanese, "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin yalan söylediğinizi biliyor. Filistinliler gibi Lübnanlılar da İsrail liderliğinin, iktidarını devam ettirmek ve yerleşimci-sömürgeci gündemini ileriye götürmek için soykırım şiddetini bölgeye yayma noktasında istekli olduğu kadar vicdansız olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.Albanese, Filistinliler gibi Lübnanlıların da İsrail toplumunun çoğunun sürekli bir savaş halinde yaşamaktan başka alternatifleri göremeyecek kadar incinmiş, travmatize olmuş veya beyinlerinin yıkanmış olabileceğini kaydederken, "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin neden henüz Lahey'de olmadığınızı (yargılanmak üzere) merak ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.