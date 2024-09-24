Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 169,08 puan artışla 10.056,83 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 50,7 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 4,31 ve holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile spor oldu.Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.