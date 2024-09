AK Partili Dağ: Muhalif basın üç maymunu oynuyor!

Haber7'nin haberine göre Hamza Dağ, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta kaçak elektronik sigara malzemesi bulunmasıyla ilgili “Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan bu olayın ne Halk TV’ye ne Sözcü’ye ne de Tele 1’e göre bir haber değeri yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gelecek yıl gerçekleştireceğimiz büyük kongremiz de daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi yenilenmenin ve değişimin adresi olacaktır. Yenilenmiş, güçlenmiş, zamanın ruhuna uygun biçimde şekillenmiş bir AK Parti, 2028'e de emin adımlarla yürüyecektir." dedi.



AK Parti Kilis İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğine katılan Dağ, daha sonra gazetecilerle bir araya geldi.



Haber7'nin haberine göre Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin bağrında filizlenen 23 yaşında genç, dinamik bir siyasi parti olduğunu, enerji ve dinamizmle kongre sürecine hazırlandıklarını aktardı.



Hamza Dağ, şöyle konuştu:



"81 ilimizi, ülkemizin her bir noktasındaki ilçelerimizi karış karış gezerek 85 milyonun sesine kulak vereceğiz. Hangi şartlar altında nereden nereye geldiğimizi, bugünü ve yarına dair hayallerimizi hep birlikte konuşup, istişare edeceğiz. AK Parti, hiçbir zaman 'dostlar alışverişte görsün' anlayışında olmamıştır, olmayacaktır. Bu nedenledir ki Türkiye Buluşmaları çerçevesinde yapılacak her toplantı, partimizin ve ülkemizin geleceğine paha biçilemez katkılar sunacaktır. Sokak sokak, hane hane gezip vatandaşımızın eleştiri, talep ve önerilerini topluyoruz. Milletin partisi olarak, milletimizle el ele kongre sürecine yürüyoruz."



AK Parti'nin hiçbir zaman değişimden ve yenilikten çekinmediğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:



"22 yıllık kesintisiz iktidarını da bu inancın gereğini yerine getirmeye borçludur. Gelecek yıl gerçekleştireceğimiz büyük kongremiz de daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi yenilenmenin ve değişimin adresi olacaktır. Yenilenmiş, güçlenmiş, zamanın ruhuna uygun biçimde şekillenmiş bir AK Parti, 2028'e de emin adımlarla yürüyecektir. Bu süreçte, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem açık hem de kapalı toplantılarda vurguladığı 'değişim' gerçekleşecektir. Aralıksız 10 defa hükümet kuran partimiz, millete hizmet aşkıyla çalışan nice bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, ililçe hatta mahallelere kadar uzanan teşkilat ağıyla büyük bir kadro hareketidir. Bu gönül erleri içerisinde bir bayrak değişimi olacak ve ömürleri, ufukları aşan davamız daha ileriye taşınacaktır."



AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanların bugün icraat ve hizmet adına taş üstüne taş koymadıklarını dile getiren Dağ, 31 Mart'tan bu yana CHP'li yerel yönetimlerin hizmetsizlik ve skandallarla gündeme geldiğini, İzmir'de yaklaşık 15 yıldır "yüzeceğiz" vaadi verilen körfezin yanına ölü balık ve çöp atıklarından dolayı yaklaşılamadığını ifade etti.



Dağ, "İstanbul'a bir türlü uğrayamayan belediye başkanı, bir bakıyorsunuz Roma'da, bir bakıyorsunuz Paris’te, bir bakıyorsunuz Almanya'da… Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumar, çileye dönüşen trafiğe çözüm aramaz. İstanbullunun hali ortada. Sürekli arızalanan, yanan ve binalara çarpan otobüsler, düz yolda çarpışan metrobüsler… Ankara'yı 2019'dan bu yana yönetenlerin bir tane büyük projesi olmaz mı? Bunlar da yetmezmiş gibi belediyelerdeki beceriksizliklerini unutup CHP genel merkezinde koltuk mücadelesine düştüler." diye konuştu.



"CHP'NİN HALİ İSE İÇLER ACISI BİR DURUMDA"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında ele geçirilen 2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatlar ile ilgili "muhalif basının üç maymunu oynadığını" dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz son birkaç gündür Türkiye, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü konuşuyor. Konuşuyor konuşmasına da Ün'le ilgili muhalif basının üç maymunu oynadığını fark ettiniz mi? Ün, suçu da şoförüne atarak 'Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz' dedi. Dün ortaya çıktı, aynı milletvekilinin aracı 61 kez Bulgaristan'a girip çıkmış. Ama ne gariptir ki, dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan bu olayın ne Halk TV'ye ne Sözcü'ye ne de Tele 1'e göre bir haber değeri yok. Bu aymazlık ve tarafgirlik karşısında söylenecek söz bulamıyoruz. CHP'nin hali ise içler acısı bir durumda. Hem çevreye sahip çıkmıyorsun, hem vatandaşa hizmet etmiyorsun hem de Atatürk'ü istismar ediyorsun. Partiden biri çıkıp da 'Böyle bir olaya neden Atatürk'ü karıştırıyorsun?' demiyor, diyemiyor. CHP işte böyle bir partidir."



"GAZZE BİZİM KANAYAN YARAMIZDIR"

Dış politikada bir taraftan ulusal çıkarları gözetirken diğer taraftan "terör devleti" İsrail'in soykırım politikasına maruz kalan Filistinlilere el uzattıklarını belirten Dağ, "Gazze bizim kanayan yaramızdır. Gazze bizim tarihimizdir. Gazze bizim davamızdır. Filistin meselesi insanlığın meselesidir. Gazze'yi savunmak siyasetin çok daha ötesinde insanlığımızın gereğidir. Özgür Filistin için mücadelemizi sürdürmek hem vicdani hem de tarihi yükümlülüğümüzdür. Bugün eğer dünya zalime, mezalime dur demezse, tarih bizi muhakkak daha kötü imtihanlarla sınayacaktır. Bugün öldürmeyi, katili meşrulaştıran zihniyet yarın daha vahim olaylara sebebiyet verecektir. Onun içindir ki birileri çıkıp 'Türkiye tarafsız kalmalıydı' tekerlemesi söylese de bizler emperyalizmin sözcülüğünü üstlenenlere kulak asmayacak, mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye Buluşmaları" programına, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.



Programda, partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.