58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen 'Kuyu-28' operasyonları kapsamında 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, bu çeteler ve organize suç gruplarına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, 'Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve tefecilere göz açtırmayacağız' ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili detayları şu şekilde aktardı:Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri'nin KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye gibi toplam 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında, şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nitelikli dolandırıcılık, bireylere yönelik nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlar işledikleri tespit edilmiştir. Bu operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.